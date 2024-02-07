Erman Toroğlu evine gelen Evrim Akın'a takıntısını anlattı: Yatak odasına da gireceksin bakalım ne yapacaksın

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Erman Toroğlu evine gelen Evrim Akın'a takıntısını anlattı: Yatak odasına da gireceksin bakalım ne yapacaksın
Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında İstanbul'daki evini gösteren Erman Toroğlu'nun takıntısı herkesi şaşırttı.

Evrim Akın’ın sunduğu "Evrim Akın ile 'Ev Gezmesi" programına katılan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, İstanbul’daki evinin içini gösterdi.

AYNALARA TAKINTISI VAR

Erman Toroğlu’nun aynalara olan düşkünlüğü izleyenleri hayrete düşürdü. “Hocam bu ne güzel görüntü böyle?” diye soran Akın’a karşı Toroğlu, “Benim ayna, taş, tahta, cam hepsi var. Yatak odasına da gireceksin bakalım ne yapacaksın” şeklinde cevap verdi.

"AYNA ÇOK SEVİYOR"

Akın, yatak odasına girdiğinde duvarları aynalarla kaplı odayı görünce “Tavanda yok ama” dedi. Ezgi Yavuz da “Olur mu, riskli olur. Ayna çok seviyor şık bir adam” diye konuştu.

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