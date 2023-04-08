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Android 14’e yeni özellik. Telefon kapalıyken bile çalışacak

Android 14'te ‘Cihazımı Bul’ özelliği telefon kapalıyken de çalışır durumda olacak.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:52
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Android 14’te cihazımı bul özelliği telefon kapalıyken bile çalışacak

Android 14’e yeni özellik. Telefon kapalıyken bile çalışacak
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Android 14’e yeni bir özellik eklendi. Google'ın "Cihazımı Bul" hizmetinde hayata geçireceği bu yenilik, araştırmacı Kuba Wojciechowski tarafından Android 14'ün kaynak kodunda keşfedildi.

PİXEL POWER-OFF FİNDER

Pixel serisi akıllı telefonlarda "Pixel Power-off Finder" olarak adlandırılacak bu özellik aynı zamanda diğer üreticilere de sunulacak.

Kodda, hardware.google.bluetooth.power_off_finder katmanından bahsediliyor. Bu da cihazdaki Bluetooth çipinin telefon kapalıyken bile açık kalması demek.

ZATEN IPHONE’LARDA VAR

Bu özellik iPhone 11'den sonraki Apple telefonlarda zaten bulunuyor. iOS 15'ten itibaren belirli iPhone modelleri Bul (Find My) uygulaması aracılığıyla kapalı olsa bile bulunabiliyor.

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