Angelina Jolie sonunda müjdeli haberi verdi

Uyuyan Güzel masalının kötü cadısı Maleficent'ı canlandıran Angeline Jolie, serinin üçüncü filminde rol alacağını doğruladı.

Wall Street Journal'a konuşan yıldız, film hakkında çok bilgi vermese de ikonikleşen rolüne geri döneceğini söyledi.

Kadroya Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Harris Dickinson gibi isimlerin geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Maleficent filmi 2014 yılında, Maleficent: Mistress of Evil filmi ise 2019 yılında vizyona girdi

MALEFİCENT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar…

Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.