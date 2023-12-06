Angelina Jolie sonunda müjdeli haberi verdi

Dünyaca ünlü oyuncu Angeline Jolie, Disney imzalı Maleficent serisinin üçüncü filminde yer alacağını açıkladı. Hayranları merakla ünlü yıldızın vereceği bu kararı bekliyordu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Angelina Jolie sonunda müjdeli haberi verdi

Uyuyan Güzel masalının kötü cadısı Maleficent'ı canlandıran Angeline Jolie, serinin üçüncü filminde rol alacağını doğruladı.

maleficent-3.jpg

Wall Street Journal'a konuşan yıldız, film hakkında çok bilgi vermese de ikonikleşen rolüne geri döneceğini söyledi.

anj-mlqb-cover.webp

Kadroya Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Harris Dickinson gibi isimlerin geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Maleficent filmi 2014 yılında, Maleficent: Mistress of Evil filmi ise 2019 yılında vizyona girdi

angelina-jolie-maleficent-main.webp

MALEFİCENT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Klasik Uyuyan Güzel masalına hiç kötünün tarafından bakmayı denediniz mi? Barışçıl bir orman krallığında büyüdüğü için huzurlu bir hayata sahip olan Malefiz, görkemli siyah kanatlara sahip güzel, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir zamanlar inandığı adam olan Stephan topraklarının düzenini tehdit edinceye kadar…

Malefiz, topraklarının koruyucusu olur ama acımasız bir ihanete uğrayınca o saf kalbi taşa dönüşür. Onun bu kadar kin ve öfke dolu olmasının nedeni budur, Aurora'yı 100 yıllık bir ölüme mahkum etmesi de tüm bu çektiği acıların sonucudur.

İlgili Haberler
Angelina Jolie'den İsrail'e sert tepki! Gazze'deki siviller için yardım çağrısında bulundu
Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin filminden ilk kareler geldi
Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'nin gizli mektuplarını ifşa etti
Angelina Jolie ile Brad Pitt davasında yeni gelişme
Angelina Jolie kendi moda markası için kapak yıldızı oldu
Oyunculuğu bırakan Angelina Jolie yeni mesleğini açıkladı
Angelina Jolie veda etmeye hazırlanıyor
Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Eskişehir'de bar cinayeti sanığına müebbet hapis Gündem
Eskişehir'de bar cinayeti sanığına müebbet hapis
Kulüpten açıklama geldi. Fenerbahçeli futbolcu ameliyat oldu Spor
Kulüpten açıklama geldi. Fenerbahçeli futbolcu ameliyat oldu
Komünist Başkan rotasını İstanbul’a çevirdi. İki ilçe için ismi geçiyor Gündem
Komünist Başkan rotasını İstanbul’a çevirdi. İki ilçe için ismi geçiyor
TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı. 2’si kaçmaya çalıştı Gündem
TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı. 2’si kaçmaya çalıştı
Tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle vurdu Gündem
Tartıştığı çocuğu av tüfeğiyle vurdu
14 yıl hapisle aranıyordu. Bakın nerede yakalandı Gündem
14 yıl hapisle aranıyordu. Bakın nerede yakalandı