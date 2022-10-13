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Angelina Jolie'nin Brad Pitt'e yazdığı mail ortaya çıktı

Eski eşi Brad Pitt'i kendisine ve çocuklarına fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan ünlü oyuncu Angelina Jolie’nin Pitt’e gönderdiği mail ortaya çıktı. Bu mailin resmi dava belgesi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 18:08
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Angelina Jolie'nin Brad Pitt'e yazdığı mail TikTok'ta yayınlandı: Beni burada istemediğini biliyorum

Angelina Jolie'nin Brad Pitt'e yazdığı mail ortaya çıktı
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Hollywood'un ünlü çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında devam eden davada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Angelina Jolie, ayrıldığı eski eşi Brad Pitt'i 2016 yılında kendisine ve çocuklarına fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı.

Bu kez Oscarlı oyuncu Angelina Jolie’nin 2021 yılında Pitt’e gönderdiği mail ortaya çıktı.

Bir TikTok kullanıcısı, 47 yaşındaki oyuncunun 2021 Ocak ayında Pitt’e gönderdiği mail’i paylaştı. Ünlü haber sitesi Entertainment Tonight, bu mail’in resmi dava belgesi olduğunu onayladı.

"BURADA YAŞLANACAĞIMIZ DÜŞÜNÜYORDUM"

Jolie’nin yazısında Miraval Şaraphanesi’nin satışıyla ilgili ifadeler yer alıyor. Mail’de “Burası evlendiğimiz, ikiz çocuklarımızı getirdiğimiz yer. Burası bir gün yaşlanacağımı düşündüğüm yerdi. Şimdi bunları ağlamadan yazmakta bile zorlanıyorum. Burada yaşadığımız anıları hep hatırlayacağım” dedi.

Jolie, Pitt’in alkol bağımlılığına göndermede bulunarak “Ama burası aynı zamanda ailemizi ve alkol etrafında dönen işimizi bitiren yer oldu” ifadelerini kullandı.

"BENİ BURADA İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Oyuncunun duygusal bir dilde yazdığı mail’i “Bu mekanın bizi bir arada tutan ve bize huzur veren bir ev olacağını ummuştum. Şimdi beni burada istemediğini ve bu mail’i aldığında çok memnun olacağını biliyorum” diye devam ediyor.

AİLESİ DERİNDEN YARALANDI

Jolie, kendisinin onayı dışında harcamalar olduğunu belirtirken fikrinin alınmamasından ötürü kalbinin kırıldığını dile getirdi. Oyuncu, ‘alkolik tavırların ailesini derinden yaraladığını’ vurguladı.

Pitt ile anlaşmaya varmak için iki yol sunan Jolie, hayatının bu zor döneminin geride bırakmak için şaraphanesinin satışının yapabileceğini söyledi. Alternatif çözüm yolu olarak ise kendi hisselerini satmayı önerdi.

DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan Jolie’nin kurduğu şirket,Pitt'e geçtiğimiz ay 250 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Page Six’in haberine göre, dava nedeni olarak Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiği öne sürüldü. Ayrıca, Pitt’in boşanma ve velayet davasından dolayı Jolie’den öç almak istediği ve Jolie’nin şaraphane yatırımından tek kuruş kazanmamasından emin olmak istediği belirtildi.

Pitt’in eski eşi Jolie’ye ‘sus payı’ verdiği ve evliliklerinin bitmesine sebep olan koşullar konusunda sessiz kalması istediği belirtildi.

Dava belgelerinde, 2008 yılında Miraval Şatosunu satın alan çiftin, şaraphaneyi geliştirmek için milyonlarca dolar harcadığı bilgisi bulunuyor.

Paylaşılan bilgilere göre, çift şaraphanenin hisselerini yarı yarıya bölüşmüştü ancak Jolie’nin finansal kaynaklarının çoğunun şaraphaneye bağlı olduğu belirtildi.

Boşanmanın ardından Pitt ve ortaklarının şaraphaneden elde edilen geliri ‘boş projelerde’ harcadığı öne sürüldü.

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