Oscar ödüllü Angelina Jolie biyografik bir filmle geliyor. Jolie dünyaca ünlü isme hayat verecek

Jolie, Oscar adayı yönetmen Pablo Larrain'in opera sanatçısı Maria Callas hakkındaki biyografik filminde oynayacak. Güzel oyuncu yaptığı açıklamada, "Maria'nın hayatı ve mirasına karşı sorumluluğu çok ciddiye alıyorum" dedi. 'Zorluğu karşılamak için elimden gelen her şeyi vereceğim.' şeklinde konuştu.

Opera sanatçısı Callas, sahnedeki inanılmaz çeşitliliği ve Jackie Kennedy ile evlenen Yunan denizcilik patronu Aristotle Onassis ile bir romantizm içeren çalkantılı aşk hayatıyla tanınıyordu.

Tomb Raider yıldızı ayrıca filmin yönetmeni Pablo Larraín'den 'uzun zamandır hayranlık duyduğunu' söyledi. Altı çocuk annesi, 'Onunla ve senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı Maria'nın hikayesini daha fazla anlatma şansına sahip olmak bir rüyadır' diye ekledi. 2014 yılında Meryl Streep'in Mike Nichols ile Master Class'ta Callas'ı canlandıracağı bildirildi ancak proje gerçekleşmedi.

ANGELINA JOLIE DAHA ÖNCE DE ÜNLÜ İNSANLARI CANLANDIRDI

Jolie, 1998'de Gia'da trajik süper model Gia Carangi'yi ve 2007'de de A Mighty Heart filminde Mariane Pearl karakterini canlandırdı.

MARIA CALLAS HAKKINDA

Callas, 1923'ten 1977'ye kadar yaşadı. Yunan kökenli Amerikalı'da doğdu ve ardından Yunanistan'da ve İtalya'da eğitim gördü. Sadece 20. yüzyılın en iyi opera şarkıcılarından biri olmasına yardımcı olan inanılmaz sesiyle değil, aynı zamanda birçok romantizmine ışık tutan çarpıcı güzelliğiyle de tanınıyordu. Callas, İtalyan opera sanatçısı Renata Tebaldi ile olan şiddetli rekabetiyle de tanınıyordu.