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Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 18:22
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Onur Şenerin cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı

Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktül O.Ş’yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K, A.G, S.S, G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda bugün Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir."

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