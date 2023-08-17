AKP'nin 2 İstanbul adayı sahaya indi. Kızışma başladı

Anketler, troller iş yaptı. İstanbul için AKP’de düşünülen 2 aday Adil Karaismailoğlu ve Murat Kurum çalışmalar başladı.

AKP'nin 2 İstanbul adayı sahaya indi. Kızışma başladı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul için yola çıkıyorum. İstanbul ittifakı için çalışacağım.” Açıklamalarının ardından kızışma başladı. Gözler AKP’nin İstanbul adaylarına çevrildi.

İSTANBUL İÇİN AKP’DE 2 ADAY

Odatv’de yer alan bilgilere ve kulislere göre AKP'de İstanbul için iki adayın ismi öne çıkıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Her iki aday da İstanbul için sahaya indi. Kurum İstanbul için çalışmalara aylar öncesinde başladığı öne sürüldü.

Üsküdar ziyaretinde esnafı ziyaret eden Kurum vatandaşlarla sohbet etti, büyük küçük herkesi dinledi. Çok sayıda vatandaşın Kurum ile fotoğraf çektirmek istemesi de dikkatlerden kaçmadı.

SOKAK RÖPORTAJI ADİL KARAİSMAİLOĞLU DEDİ

Sesli Basın'ın sokakta yaptığı röportajda vatandaşlara "Sizce İstanbul'un başına kim geçmeli? Ekrem İmamoğlu mu, Adil Karaismailoğlu mu?" sorusu soruldu.

Vatandaşların çok büyük bir kısmı Karaismailoğlu'nun adını verdi.

EN BAŞARILI BAKAN

Sonar Araştırmanın yaptığı kamuoyu araştırmasına göre geçtiğimiz dönemin en başarılı bakanı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu.

Öne çıkan adaylar arasında rekabet yavaş yavaş ısınmaya başlarken, kulisleriyle birlikte hangi adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna edebileceği şimdiden merak konusu oldu.

TROLLER GÖREV BAŞINDA

Öte yandan, yapılan anket çalışmalarıyla ilgili de sosyal medya trolleri paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Adil Karaismailoğlu için devreye giren troll Furkan Bölükbaşı, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Doğrusunu söylemek gerekirse Adil beyi daha önce hiç düşünmemiştim. Kaya Çilingiroğlu da televizyon röportajında Adil Karaismailoğluʼnun yaptığı icraatleri çok takdir ettiğini söylemişti. Sokağın nabzına bakılırsa halk arasında da ciddi bir kredisi var gibi görünüyor."

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