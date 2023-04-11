11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı

'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı

Bulgaristan'dan kaçak yollarla getirdikleri araçları, şasi numaralarını değiştirerek piyasaya süren şebekeye yönelik Ankara merkezli 45 ilde düzenlenen 'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı, 275 otomobile el konuldu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:46
Takip Et

Ankara merkezli 45 ilde 'Kontak' operasyonu: 150 gözaltı

'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı
+
Aa
-

(DHA) Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu, Bulgaristan'dan kaçak yollarla ülkeye sokulan otomobillerin, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları kopyalanarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip ile 369'u Türk, 484'ü Bulgaristan uyruklu toplam 848 şüpheli tespit edildi.

Bulgaristan uyruklu şüphelilerin yardımıyla Türkiye'ye kaçak yollardan sokulan araçların şasi numaralarını 'change' yöntemiyle kopyalayıp, piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
4
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
5
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
6
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
7
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Tolunay Kafkas'ın hedefi Fenerbahçe
﻿Tolunay Kafkas'ın hedefi Fenerbahçe
﻿Tolunay Kafkas'ın hedefi Fenerbahçe
﻿Deprem hasarlı binalarda tehlike devam ediyor. Hasar tespiti yapılan bina çöktü
﻿Deprem hasarlı binalarda tehlike devam ediyor. Hasar tespiti yapılan bina çöktü
﻿Deprem hasarlı binalarda tehlike devam ediyor. Hasar tespiti yapılan bina çöktü
﻿2023 FIFA Dünya Kupası'nda rekor kırılabilir
﻿2023 FIFA Dünya Kupası'nda rekor kırılabilir
﻿2023 FIFA Dünya Kupası'nda rekor kırılabilir
﻿Komşusunu öldüren 75 yaşındaki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
﻿Komşusunu öldüren 75 yaşındaki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
﻿Komşusunu öldüren 75 yaşındaki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.