ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tribünlerden destek tezahüratı. ''Ankara seninle gurur duyuyor''

Spor Toto 1.Lig'de Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Maçın tek golünü 57.dakikada Erkam Reşmen kaydetti. Adanaspor 38.dakikada Y.Bennasser ile penaltı kaçırdı.
ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ MAÇI TAKİP ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mücadeleyi tribünden takip etti.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Keçiörengücü-Adanaspor maçında tribünlerden yükselen destek tezahüratları TRT ekranlarına yansıdı.
Tribünler ''Ankara seninle gurur duyuyor'' ve ''Büyük Başkan'' tezahüratında bulundu.
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