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  • Kendisini görünce 'Erdoğan' diye slogan atan Kasımpaşa taraftarına Mansur Yavaş çok konuşulacak cevap verdi

Kendisini görünce 'Erdoğan' diye slogan atan Kasımpaşa taraftarına Mansur Yavaş çok konuşulacak cevap verdi

Kasımpaşa - Ankaragücü karşılaşmasını tribünden izleyen Mansur Yavaş'a Kasımpaşa taraftarı tepki gösterdi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 13:14
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Mansur Yavaş kendisini görünce 'Erdoğan' diye slogan atan Kasımpaşa taraftarına çok konuşulacak cevap verdi

Kendisini görünce 'Erdoğan' diye slogan atan Kasımpaşa taraftarına Mansur Yavaş çok konuşulacak cevap verdi
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Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada ev sahibi Kasımpaşa, 58. dakikada Fode Koita'nın fileleri havalandırması ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil olan Ankaragücü oyuncusu Anastasios Chatgiovanis, 85'te skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.

Maça futboldan daha çok damga vuran görüntü ise, Kasımpaşa taraftarlarının Mansur Yavaş’ı protesto etmesi oldu.
Başkent ekibini tribünden izlemek için stada giriş yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı gören Kasımpaşa taraftarı, ''Recep Tayyip Erdoğan!” sloganları attı.

Mansur Yavaş ise Kasımpaşa taraftarına gülümsedi ve el salladı.

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