Ankara Üniversitesi'nden Alper Gezeravcı kararı. Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu olmuştu

Kaynak: AA
Ankara Üniversitesi'nden Alper Gezeravcı kararı. Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu olmuştu
Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı Kreiken Rasathanesi'nin bulunduğu yerleşkeye, 'Türkiye'nin ilk astronotu' olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın adını verdi.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Kreiken Rasathanesinin yer aldığı yerleşkeye Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ismi verildi.

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Üniversite tarafından yapılan açıklamada, astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel araştırmaları desteklemek maksadıyla 1963'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Hollandalı astrofizikçi Prof. Dr. Egbert Adriaan Kreiken öncülüğünde Kreiken Rasathanesinin kurulduğu anlatıldı.

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Yerleşkeye "Ankara Üniversitesi Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi" adı verilmesine dair teklifin 624. Senato Toplantısında oylamaya sunulduğu belirtilen açıklamada, teklifin oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

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Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzaya çıkan ilk astronotumuzun adının Ankara Üniversitesinin en gözde mekanlarından birisinde yaşatalım istedik." ifadelerini kullandı.

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