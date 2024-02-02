Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu. Uzay İstasyonu'nda 'veda töreni' düzenlenecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu. Uzay İstasyonu'nda 'veda töreni' düzenlenecek
Türkiye’nin uzay yolcuğu yapan ilk astronotu olan Alper Gezeravcı’nın dönüş tarihi belli oldu. Bakan Kacır, Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 mürettebatı için bugün 'veda töreni' düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye’nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, Axiom-3 mürettebatıyla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yaptı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün saat 17.50’de bu mürettebat için bir veda töreni düzenleneceğini açıkladı.

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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Artık bizim de istasyonda adımız, uzayda izimiz var” dedi.

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NE OLMUŞTU:

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı, SpaceX’e ait uzay aracı ile Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı. Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı’nın uzay yolculuğu 18 Ocak 2024 tarihinde başladı.

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SpaceX firmasına ait Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyan Falcon 9 roketi tarafından 16.49’da fırlatıldı.

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Falcon 9 roketi, 70 metre uzunluğunda, 3,7 metre çapında, ve yaklaşık 550 ton ağırlığındadır. Alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300, ve Mars’ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

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İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü, basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip bir uzay aracı olarak tasarlanmıştı.

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Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS’de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapmıştır.

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Ax-3 misyonunda ayrıca, ABD ve İspanya’yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei, ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

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