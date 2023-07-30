Ankara YHT 10 milyon yolcuyu tutturamıyor. Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat’e 30 milyon yolcu garantisi verilmişti

2016’da hizmete giren Ankara Yüksek Hızlı Tren garı garanti edilen 30 milyon yolcunun yalnızca 10 milyonunu karşılayabildi.

Ankara YHT 10 milyon yolcuyu tutturamıyor. Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat’e 30 milyon yolcu garantisi verilmişti

T24’de yer alan habere göre, yapımı 2016 yılında biten ve 2017 -2022 yılları arasında 30 milyon yolcu garantisi verilen Ankara Yüksek Hızlı Tren garında, gerçekleşen yolcu sayısının ise 10 milyonda kaldığı belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat ortak girişim grubunun işlettiği Ankara YHT garının, yolcu başına 1.5 dolar+KDV, satılan biletlerin garanti sayısını aşması durumunda ise aşan kısım için, yolcu başına ödenen 1.5 doların üçte biri oranındaki kısmı+KDV tutarın, işletmeci firmaya ödendiğini vurguladı.

''10 MİLYON YOLCU ANCAK TUTTURULABİLİYOR''

Sarıgül konuşmasında, “Bugüne kadar her sene artan yolcu garanti sayılarına rağmen firmaya ödenen tutar arttı. Gerçekleşen yolcu sayıları 2017'de 2 milyon 270 bin 421, 2018'de 2 milyon 507 bin 647, 2019'da 1 milyon 934 bin 834, 2020'de 1 milyon 91 bin 881, 2021'de 849 bin 400, 2022'de 1 milyon 415 bin 23 oldu. Toplam yaklaşık 10 milyon yolcu sayısına ulaşılırken garanti olan 30 milyon yolcu sayısının üçte birini ancak yakaladı” ifadelerini kullandı.

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