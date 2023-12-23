Kolin asfalt tesisini kamu arazisine yapacak. Ne istediyse veriliyor

Kolin’e, kamunun tüm imkanları seferber edildi. Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yol yapım ihalesini alan Kolin’e şimdi de projeyi gerçekleştirmesi için kurulacak asfalt plent tesisi için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 1. Bölge Çorlu Otoyol Bakım Şefliği’nin arazisi tahsis edildi.

Birgün gazetesinden Gökay Başcan'ın haberine göre, Kolin, kamunun arazisine yapacağı asfalt plent tesisi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

ŞİRKET ÇED BAŞVURUSU

Karayolları Genel Müdürlüğü, geçen yıl, “Babaeski Kavşağı - Saray Kavşağı Arası Tem Otoyolu ve Bağlantı Yollarında Üstyapı İyileştirilmesi ve Büyük Onarım İnşaatı” adı altına bir ihale düzenledi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Belli istekliler arasında düzenlenen ihaleyi, 394 milyon 310 bin TL teklif veren Kolin İnşaat’ın aldığı bildirildi. Böylece, kamunun kasasından, Kolin İnşaat’a 394 milyon TL ödenecek.

Daha önce yine Trakya’da, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Türkiye Şeker Fabrikaları’nın elinden alınan tarım arazilerine çöken Kolin şimdi de başka bir kamu arazisinde faaliyet yürütecek. 394 milyon TL’lik ihaleyi alan Kolin, KGM’nin arazisine asfalt plent tesisi kuracak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan dosyada yer alan bilgilere göre, Kolin, tesisi için 603 bin TL harcayacak. Saatte 200 ton kapasiteyle çalışacak olan asfalt plent tesisi, 93 bin 344 metrekarelik alana kurulacak.

Kolin Mart ayında da, daha önce Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait, 2021 yılında verilen özelleştirme kararlarıyla Ankara Doğal Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredilen Tekirdağ’daki tarım arazilerine çökmüştü. ÇED kararı çıkmadan tarım alanında faaliyete başlayan şirkete, BirGün’ün yazdığı haberin ardından ÇED gerekli değildir kararı verilmişti.