Akbelen’de katliam yapan şirketin başkanı çevre gönüllüsü çıktı

Toygun Atilla’nın Patronlar Dünyası’ndaki yazısına göre, Akbelen’de büyük bir çevre katliamına imza atan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı çevre gönüllüsü çıktı.

TÜRKİYE GÜNDEMİ AKBELEN

Tüm Türkiye Muğla Milas İkizköy'deki Akbelen Ormanlarında Limak Holding ve IC Holding'in ortak iştiraki YK Enerji'nin kömür maden sahasını genişletmek için bölge halkının ağaç kesimine karşı verdiği mücadeleyi izliyor.

SAVUNMA: EGE ELEKTİRİĞİNİN YÜZDE 62'SİNİ KARŞILAYACAK

Çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede, "doğa nöbetindeki" vatandaşlar jandarmanın biber gazı ile müdahalesi ile karşılaştı.

Maden sahası yapan şirketler ise kendilerini, tesisin Ege'nin elektiriğinin yüzde 62'sini karşılayacağı ve 3 milyon fide diktiklerini söyleyerek savundu.

ORMAN KATLİAMINDAN ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜ ÇIKTI

Tüm bunlar Türkiye'nin gözü önünde cereyan ederken bir de baktık ki, Akbelen Ormanı'ndaki doğa katliamın faillerinden Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir aslında bir "çevre gönüllüsüymüş"...

Şaşırdınız mı?

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÇEVRE ÖRGÜTLERİNDEN

Ebru Özdemir hem de dünyanın en önemli çevre koruma gönüllüleri ve aktivistlerinin bir araya geldiği WWF (Dünya Koruma Vakfı) Türkiye Şubesi'nin meğer yıllardır üyesiymiş!

WWF Türkiye 1975 yılından beri Türkiye'de doğa mücadelesi yapan bir vakıf...

Kendilerini ve mücadelelerini internet sitelerinde şu cümlelerle anlatıyorlar:

"İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizin biyolojik çeşitliliğini korumak, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik etmek, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için faaliyetlerimizi Yaban Hayatı, Tatlı Su, Denizler, Gıda, İklim ve Enerji, Ormanlar olmak üzere altı ana başlıkta yürütüyoruz. Ülkemizin doğal zenginliğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu alanlarda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri kuruyoruz"

WWF TÜRKİYE'NİN ANA BAŞLIKLARINDAN BİRİ ORMANLAR

WWF Türkiye'nin doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için faaliyet gösterdiği ana başlıklardan biri de "Ormanlar"...

Akbelen Ormanı'nda maden genişletmek için ağaç kesen firmalardan biri de Limak Holding...

Yani Ebru Özdemir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı Limak...

MÜTEVELLİ HEYETİ: KOÇ, ECZACIBAŞI

WWF Türkiye'nin Mütevelli Heyetinde Kurucu Tüzel Kişisi Garanti Bankası yer alıyor.

Mütevelli Heyetindeki gerçek kişiler arasında ise, Ömer Koç, Bülent, Faruk Eczacıbaşı gibi iş dünyasının saygın isimleri yer alıyor.

ÜYELERİ ÖNEMLİ İŞ İNSANLARI

WWF Türkiye'nin seçilen üyeleri arasında ise, Begümhan Doğan Faralyalı, Cem Duna, Çağlar Göğüş, Nafiz Karadere, Atilla Kibar, gibi iş dünyasının önemli isimleri yer alıyor.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de WWF Türkiye'nin seçilen üyeleri arasında.

Bir yanda çevre gönüllülüğü diğer yanda ise Akbelen orman katliamı...

Takdir kamuoyunun...