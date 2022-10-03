Haluk Levent'ten şarkıcı Onur Şener cinayetine dair paylaşım: Nereye gidiyoruz belli değil

Ankara'da uğradığı saldırıda boynundan ağır yaralanan müzisyen Onur Şener, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana gelen olayda, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, müzisyen Onur Şener’den istek şarkıda bulundu. Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı kırdıkları cam şişeleriyle müzisyen Şener'e saldırdı. Boynundan ağır yaralanan Şener, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

O SES TÜRKİYE YARIŞMASINA KATILMIŞTI

Olayla ilgili üç kişi gözaltına alınırken müzisyen Şener tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onur Şener, 2013 senesinde katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında söylediği ‘Show Must Go On’ şarkısıyla jürinin büyük beğenisini toplamıştı. 'Sel Suyu' adlı bir de albümü bulunan şarkıcının ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Haluk Levent de ölüm haberinin ardından Onur Şener'in görüntülerini paylaşarak üzüntüsünü aktardı. Levent paylaşımında, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." dedi.