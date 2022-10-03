Haluk Levent Onur Şener'i öldürenlerin bakanlık müfettişi olduğunu iddia etti. İsim isim açıkladı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekanda müzisyen Onur Şener öldürüldü. Sanatçı Haluk Levent ise Şener’i öldüren 3 kişinin bakanlıkta çalışan bürokratlar olduğunu açıkladı.

Levent, “"Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor.” dedi.

İddialara göre, mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, müzisyen Onur Şener'den istek şarkıda bulundu.

Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener'e şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener'i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybederken polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

HALUK LEVENT SALDIRGANLARIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Usta sanatçı Haluk Levent, acı olay sonrası taziye mesajını paylaşarak, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Levent, şunları yazdı:

"Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar.

ALİ G. çalışma bakanlığı bürokrat

İLKER K. çalışma bakanlığı müfettiş

Semih S. TAİ’de mühendis"