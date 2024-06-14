Ankara’da 3 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı var

Kaza, Çankırı Bulvarı Karacakaya Kavşağı Kalecik yönünde yaşandı. Alınan bilgilere göre zincirleme kaza 3 aracın birbirine çarpmasıyla meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

3 aracın dahi olduğu zincirleme trafik kazası sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Ankara Kalecik istikameti trafiğe kapatılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.