Ankara’da 3 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İHA
Ankara’da 3 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı var

Ankara Çankırı Bulvarı’nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı Bulvarı Karacakaya Kavşağı Kalecik yönünde yaşandı. Alınan bilgilere göre zincirleme kaza 3 aracın birbirine çarpmasıyla meydana geldi.

aw228193-01.jpg

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

aw228193-02.jpg

3 aracın dahi olduğu zincirleme trafik kazası sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Ankara Kalecik istikameti trafiğe kapatılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

aw228193-03.jpg

aw228193-04.jpg

Son Haberler
Mersin'de ormanlık alanlara giriş 30 Eylül'e kadar yasaklandı Yerel Haberler
Mersin'de ormanlık alanlara giriş 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Endonezya, hava kirliliği ile mücadelede Çin'den destek istedi Dünya
Endonezya, hava kirliliği ile mücadelede Çin'den destek istedi
Samsun'da 155 bin kişinin ilmekleriyle oluşan Atatürk portresi erken tamamlandı Gündem
Samsun'da 155 bin kişinin ilmekleriyle oluşan Atatürk portresi erken tamamlandı
Hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı Gündem
Hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı
Çöplükte çıkan yangın tekrar alevlendi Yerel Haberler
Çöplükte çıkan yangın tekrar alevlendi
Bursaspor'a 202 milyon TL destek Spor
Bursaspor'a 202 milyon TL destek
8 yıllık husumette 2 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı Gündem
8 yıllık husumette 2 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı