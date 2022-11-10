Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir evde Afgan uyruklu 5 şahıs bıçaklanmış halde ölü bulundu. Şahısların 1 hafta önce öldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde Örnek Mahallesi’nde yaşayan Afgan uyruklu 5 kişiden haber alamayan aileleri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine şahısların yaşadığı Örnek Mahallesi’ndeki eve giden ekipler, eve girdiklerinde 5 şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Bıçaklanarak öldükleri belirlenen şahısların yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu 5 erkek şahsın ölümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "10.11.2022 günü saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir adrese kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelinmiş, çilingir marifeti ile ikamete girildiğinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla eks olduğu görülmüştür. Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı nezaretinde Adli Tıp Başkanlığı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.