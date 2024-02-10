Ankara’da flaş anket. Yüzde 14 fark var

Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Ankara’da flaş anket. Yüzde 14 fark var
AREA Araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara için Şubat ayı anketini yayınladı. Yapılan ankete göre iki aday arasında büyük fark var.

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı. Partiler ve belediye başkan adayları seçim çalışmalarına tam gaz devam ederken Araştırma şirketleri ise Türkiye'nin 81 ilindeki il ve ilçelerde vatandaşın nabzını yokluyor.

AREA Araştırma şirketi, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara için Şubat ayı anketini yayınladı. bin 546 kişiyle yapılan anketin sonucunda Mansur Yavaş, en yakın rakibi Turgut Altınok’a tam yüzde 14’lük bir fark attı.

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MANSUR YAVAŞ EN YAKIN RAKİBİNE YÜZDE 14 FARK ATTI

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra adayların ve partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı,

CHP'nin adayı Mansur Yavaş: Yüzde 54

Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok: Yüzde 40,1

YRP: %2,3

İYİ Parti: %1,7

Zafer Partisi: %1,2

Diğer: %0,7

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Yapılan ankete göre Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 2,3 olarak ölçüldü. İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 1,7 oldu. Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 1,2’de kalırken 'Diğer' partilerin oy oranı ise yüzde
0,7 olarak ölçüldü.

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