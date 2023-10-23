Ankara’da IŞİD operasyonu.31’ı Iraklı 2’si Suriyeli

Ankara'da düzenlenen IŞİD operasyonunda 31’i Irak 2’si Suriye uyruklu 33 şahıs gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Ankara’da IŞİD operasyonu.31’ı Iraklı 2’si Suriyeli

Ankara’da silahlı terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olabileceği tespit edilen 39 yabancı uyruklu şahsa yönelik icra edilen eşzamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında IŞİD terör örgütüne yönelik 39 adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi.

IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 şahsın yakalanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 31’i Irak, 2’si Suriye uyruklu 33 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. 6 şüphelinin yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Ankara’da 23.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda 33 şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında IŞİD terör örgütüne yönelik 39 adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 şahsın yakalanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 31’i Irak, 2’si Suriye uyruklu 33 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. 6 şüphelinin yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor.

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