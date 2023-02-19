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Ankara’da giyim mağazasında yangın 

Ankara’da bir giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın korkuttu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:35
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Ankara’da korkutan yangın

Ankara’da giyim mağazasında yangın 
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İHA'nın haberine göre, Ankara’nın Sincan ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Çıkan yangında giyim mağazasından yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Tüm binayı saran yangın olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, çevre sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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