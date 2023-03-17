Pompalı tüfekle yaptığı şaka kanlı bitti

(DHA)- Olay, saat 13.20'de Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi. C.G., iddiaya göre, giyim mağazasında çalışan arkadaşı S.M. ile konuşurken otomobilden çıkardığı pompalı tüfekle arkadaşına şaka yapmaya çalıştı. Tüfek, namlusu yere çevrili olduğu sırada bir anda ateş aldı.

Yerden seken saçmalardan biri S.M.'nin ayağına isabet etti. S.M.'nin ayağı kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği C.G. ise yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Kendi imkanları ile hastaneye giden S.M.'nin ayağına bandaj yapıldığı belirtildi. S.M.'nin, C.G. hakkında şikayetçi olmadığı öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.