Ankara'da tekele haraç saldırısı. Öldüresiye dövdüler

Pursaklar’da tekel işletmecisi Murat Sinan ile kendisinden haraç almak isteyen Ömer D., Kadir Nurullah D., Tarık Ö., Sezer K. ve Hamza A. arasında tartışma çıktı.

Ertesi gün tekel bayiine gelen saldırganlar, Murat Sinan’ı dışarıya çağırdı. Dışarıya çıkan Sinan, saldırganlardan Hamza A.’nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yığılan Sinan, üzerine gelen saldırgan Ömer D.’ye belinden çıkardığı silahla ateş ederek karşılık verdi. Sinan’a daha sonra bıçakla da saldıran haraççılar daha sonra olay yerini bindikleri araçla terk etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

NTV‘nin 9 Ağustos’ta yayınladığı habere göre; 21 Temmuz günü yaşanan tartışma sonrası karakola götürülen taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Yaralanan Murat Sinan ile Ömer D., tedavilerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 saldırgan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili TELE1'e konuşan bir görgü tanığı, olayı gördüğünü ve market önünde Sinan'a saldıranların bir gün önce de tekel bayiine geldiğini iddia etti.