Esenyurt'taki tekel bayii cinayetinde yeni gelişme

İHA'nın haberine göre; olaya karıştığı iddia edilen 8 şüpheliden 3’ü mahkemece tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 4’e çıktı.

Tekel bayisinde kanlı kavga

Olay, 28 Temmuz’da Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tekel bayisinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tekel bayisi sahibi Mehmet Ali Yalçın ile müşterisi Hakan Özdemir vurularak öldü. Yalçın’ın oğlu Emre Yalçın ise yaralandı.

8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Murat Özer, önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise bugün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

3 kişi daha tutuklandı

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tarık, Serhad ve Azad Özer tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme, bu 3 şüpheliyi tutuklarken, diğer 4 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tutuklanan şahıslar, geniş güvenlik önlemi altında cezaevine gönderildi.