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Anıtkabir'e yürümek isteyen öğretmenlere engel. Meslek kanununu protesto edeceklerdi

Eğitim-İş'in yarın öğretmenlik meslek kanununu protesto için Anıtkabir'e düzenlemeyi planladığı yürüyüşe İçişleri Bakanlığı tarafından izin verilmediği öğrenildi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 21:51
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İçişleri Bakanlığı Anıtkabir'e yürümek isteyen öğretmenlere izin vermedi

Anıtkabir'e yürümek isteyen öğretmenlere engel. Meslek kanununu protesto edeceklerdi
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Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geri çekilmesi gerektiğini savunan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), “Hükümetin ortaklarıyla getirmiş olduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu bizim hiçbir sorunumuza yanıt vermediği gibi, gelecekte büyük ve geri dönüşsüz tehlikeler içermektedir. Kabul etmiyoruz. 1 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de 1.Meclis önünden Anıtkabir'e yürüyüş yapacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Eğitim-İş'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Uzmanlığımızı ve mesleki deneyim ve donanımımızı yok sayan bu meslek kanunu öğretmenliği değersizleştirmekte, mesleki haklarımızı da yeni şartlara bağlamaktadır. Okullarda çalışma barışını bozacak, içeriğinde yer alan kariyer basamakları uygulamasıyla da öğrenci ve veliler arasında ayrışmaya neden olacaktır. Karşı çıkıyoruz.

Bugün yoksulluk sınırının altında ücret alan, çalışma şartları çağın gerisinde kalan, zaten kadrolu -ücretli – sözleşmeli diye ayrılan biz eğitim emekçileri için bu kanun sorun çözen değil başlı başına bir sorundur. Derhal geri çekilmelidir”

CHP'DEN VERİLMEYEN İZİNLE İLGİLİ TEPKİ AÇIKLAMALARI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ”İçişleri Bakanlığı’nın Eğitim-İş’in yarın gerçekleştireceği Büyük Yürüyüş’e izin vermediğini öğrendik. Öğretmenlerimizle polisi karşı karşıya getirmeyin. Öğretmenlerimizin anayasal hakkını kullanmasını engellemeyin” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Öğretmenlerin anayasal hakkını kimse elinden alamaz. Başöğretmenine gidecek öğretmenlere kimse engel olamaz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da konuyla ilgili açıklama yaparak, “Öğretmenler en temel haklarını savunmak için yarın Büyük Yürüyüş yapacak ancak İçişleri Bakanlığı’nın Eğitim-İş’in yürüyüşüne izin vermediğini öğreniyoruz. Öğretmenlerimize yine polisler müdahale mi edecek? Anayasal hak olan yürüyüş hakkına yönelik yasak kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.

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Fatoş
30.09.2022 23:00
Lütfen artık öğretmenlerimize sayğı meslek olmak için daha hangi eğitimi alacaklar zaten kadrolu kadrozuz sınavlı sınavsız yorumzuz?  
 
Yıldırım Demircioğlu
30.09.2022 22:40
Temel haklarını savunmak için temel hak olan yürüyüşe izin verilmemesi, elem vericidir. Artık hiç kimse bu ülkede demokrasi var diye konuşmasın.  
 
İNSAN HAK LARINA SAYGIYA DAVET EDIYORUZ .
30.09.2022 22:00
ANIT KABİRE YÜRÜMEK ANIT KABIRE GITMEK YASAL HAK .ENGEL KOYMAK ADALETE KARSI ÇIKMAK ADALETI TANIMADIGINIZI ORTAYA KOYMAK DEGİLMİ?  
 
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