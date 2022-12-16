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  • Balıkesir'de işkence çiftliği. 4 genç kıza tecavüz edip esnafa da işkence yaptılar

Balıkesir'de işkence çiftliği. 4 genç kıza tecavüz edip esnafa da işkence yaptılar

Balıkesir’de bir çetenin 10 dönümlük çiftliği işkence merkezi yaptığı ortaya çıktı. Detaylar ise adeta kan dondurucu…

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:37
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Balıkesir'de bir çete çiftlik evinde genç kızlara tecavüz edip esnafa işkence yaptı. Çete lideri ise Mehmet Salih Turanlı

Balıkesir'de işkence çiftliği. 4 genç kıza tecavüz edip esnafa da işkence yaptılar
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Balıkesir Edremit’te bir çetenin genç kızlara tecavüz ettiği, esnafa ise işkence yaptığı ortaya çıktı.

Sabah’tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çetenin bölgedeki esnafı haraca bağladığı ve ödemeyenlere işkence yaptığı ihbarını alan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı.

Bu arada 18 yaşındaki G.A. isimli genç kız, çete üyeleri tarafından "Polis muhbirisin" denilerek kaçırılıp tecavüze uğradığını, işkenceye maruz kaldığını ve 4 parmağının çete üyeleri tarafından kesildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Teknik ve fiziki takip sonucu çete liderinin Akçay'da yaşayan aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Salih Turanlı olduğu tespit edildi.

İŞKENCE VE TECAVÜZ

Çetenin Balıkesir'in Çıkrıkçı köyünde 10 dönümlük arazide çiftlik kurduğu, esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp elektroşok cihazı ile işkence yaptıkları ortaya çıktı.

İşkencelere dayanamayan çok sayıda esnafın işyerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı belirlendi. İşkenceye maruz kaldığı ileri sürülen aralarında 4'ü genç kız, 14 mağdurun korkudan polise gidemediği ortaya çıktı.

VİDEO ÇEKEREK TEHİT DE ETMİŞLER

Çete lideri Turanlı ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce tecavüz ettikleri, dövdükleri ve zorla uyuşturucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin dayak izleri ve işkencenin videolarını çekerek diğer kadınları tehdit ettiği belirlendi. Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için önceki gün düğmeye bastı.

ÇİFTLİKTEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Örgüt üyelerinin kaldığı çiftlik evine baskın düzenlendi. Baskında özel bölmelere saklanmış 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17.2 gr esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik hap, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çete lideri Turanlı'nın da aralarında olduğu 8 kişi ev ve işyerlerinde gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 8 kişi adliyeye sevk edildi.

DÖVMESİ ELE VERDİ

Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından tecavüze ve işkenceye uğradığını iddia ederek şikâyetçi olan G.A. (18), örgüt lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis etti.

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E
16.12.2022 12:13
Polis işini yapmaya çalışıyor ama yargıya güvenmiyor um  
 
Maçkalı
16.12.2022 12:09
Korkmazoğlu adamsın. Umitcan denilen aleyna isimli çocuģun katil zanlısı tutuklanırken soylunun adını verip kendini savunmuştu tv. Ekranlarında. Namusuyla anılan emniyet çalışanına saygılar olsun...  
 
hacı ali
16.12.2022 12:04
ülke emin ellerde cok güzel yönetiliyor cok yazık  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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