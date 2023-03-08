Volkan Demirel'le ilgili flaş iddia. Yeni takımı belli oluyor

Depremler nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un futbolcularının çoğu geçici olarak başka takımlara transfer olmuştu.

Depremin olduğu ilk andan itibaren Hatay'dan çıkışlarıyla dikkat çeken, yaşlı gözlerle yardım isteyen, çoğu insanın da yardımına koşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'le ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'teki habere göre Volkan Demirel'e de bir teklif geldi.

Ömer Erdoğan’ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlüğe futbolu yeni bırakan Sedat Ağçay’ı getiren Ankaragücü'nün yine de hoca arayışında olduğu ileri sürüldü.

Haberde sarı lacivertlilerin Volkan Demirel’i düşündüğü ve deneyimli teknik adamla bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.