Volkan Demirel Kasımpaşa-Antalyaspor maçını tribünden izledi

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor mücadele ediyor.

Ligden çekilen Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, bu mücadeleyi tribünden takip etti.

Volkan Demirel, geçen günlerde yayınlanan 'Omuz Omuza' gecesinde de yer almıştı.

ÜMİT MİLLİ TAKIMININ BAŞINA GEÇMESİ PLANLANIYOR

Volkan Demirel'in ismi Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için anılıyor.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen TV 8,5'ta yayınlanan 'Yüzde 100 futbol' programında "Volkan Demirel'in Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü için düşünüldüğünü duydum. Umarım olur. Volkan hoca buna ne kadar hazır tabii o da ayrı bir durum. Kolay bir süreçten geçmiyor." ifadelerini kullandı.