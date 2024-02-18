Ankara'da gol yağmuru. Galatasaray 2 dakika 2-0 yaptı

Eryaman Stadı'ndaki maça Galatasaray hızlı başladı.
13. dakikada Kerem Demirbay ile Galatasaray öne geçmeyi başardı.
Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boşta kalan Kerem Demirbay topa yükseldi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
15. dakikada Sarı Kırmızılılar farkı ikiye çıkardı.
Davinson golü ile Galatasaray 2-0'ı buldu.
Rakip yarı sahada presi yapan ve topu kazanan Davinson pasını sağ kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını verdi.
Kerem'in içeriye çevirdiği topta boşta kalan Davinson düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.
İŞTE 2. GOL SEVİNCİ
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