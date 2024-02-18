Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor. Yönetim yeni golcüsünü anında buldu

Kaynak: Aydınlık
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor. Yönetim yeni golcüsünü anında buldu
Son günlerde mutsuz olduğu bilinen Icardi'nin İtalya'ya dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

Galatasaray’ın Sparta Prag ile oynadığı karşılaşmada gol atmasının ardından sevinmeyen Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia geldi.

İTALYA'YA DÖNECEK

Aldığı eleştiriler nedeniyle mutsuz olduğu düşünülen Icardi’nin sezon sonunda Serie A’ya geri döneceği belirtildi.

INTER VE JUVENTUS DEVREDE

Sarı-kırmızılılar ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız için eski kulübü Inter ve Juventus ilgileniyor.

GİDERSE HEDEF GABRİEL BARBOSA

Takımın golcüsünün gitme ihtimaline karşı alternatif arayışlarına şimdiden giren Galatasaray yönetimi böyle bir durumda Brezilyalı futbolcu Gabriel Barbosa’nın peşine düşecek

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