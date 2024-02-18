Maç bitti Galatasaraylı futbolcular hararetli hararetli sahada konuştu

Galatasaray'ın gollerini 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi attı.
Sarı kırmızılılar ilk 2 golü 109 saniye arayla buldu.
Galatasaray bu galibiyetle ligdeki galibiyet sayısını 7'ye yükseltti.
Sarı kırmızılılar ligde son 14 maçta yenilmedi. Bu maçlarda sadece 2 kez berabere kaldı.
MAÇ BİTİMİNDE SAHA ORTASINDA TOPLANTI
Maç bitiminde Galatasaraylı futbolcuların saha ortasında yaptığı toplantı dikkat çekti.
Sarı Kırmızılı futbolcuların görüntüsü kameralara yansıdı.
İlgili Haberler