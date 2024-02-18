Maç bitti Galatasaraylı futbolcular hararetli hararetli sahada konuştu

Selahattin Ekrekli
Maç bitti Galatasaraylı futbolcular hararetli hararetli sahada konuştu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda yapılan maçta sarı kırmızılı ekip 3-0 galip geldi.

Galatasaray'ın gollerini 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi attı.

Sarı kırmızılılar ilk 2 golü 109 saniye arayla buldu.

Galatasaray bu galibiyetle ligdeki galibiyet sayısını 7'ye yükseltti.

Sarı kırmızılılar ligde son 14 maçta yenilmedi. Bu maçlarda sadece 2 kez berabere kaldı.

MAÇ BİTİMİNDE SAHA ORTASINDA TOPLANTI

Maç bitiminde Galatasaraylı futbolcuların saha ortasında yaptığı toplantı dikkat çekti.

Sarı Kırmızılı futbolcuların görüntüsü kameralara yansıdı.

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