Galatasaray maçında Ankaragücü tribününde ilginç görüntü. Kimse ne olduğunu anlamadı

Selahattin Ekrekli
Galatasaray maçında Ankaragücü tribününde ilginç görüntü. Kimse ne olduğunu anlamadı
Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi tribünde ilginç bir an yaşandı.

Ankaragücü Galatasaray maçına iki takımın da taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Eryaman Stadı'ndaki maça dakikalar kala tribünler tamamen doldu.

Ankaragücü tribünlerinde ise bir taraftarın ilginç hareketleri kameralara takıldı.

Açma germe hareketlerine benzer figürler yapan Sarı Lacivertli taraftar ilgi çekti.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

Galatasaray'ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının dördünü kazanan Ankaragücü (3M), daha önceki 24 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (3G 5B 16M).

Ankaragücü ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, üst üste dört galibiyet aldığı son süreci Ekim 2011-Ocak 2019 arasında yaşadı.

Süper Lig'deki son üç maçının ikisini kaybeden Ankaragücü (1B), Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk 15 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını eşitleyebilir (5G 7B 3M).

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 1999/2000 (21 galibiyet, 66 puan) ile birlikte 25'inci maçlar itibarıyla en fazla galibiyet aldığı (21) ve puan topladığı (66) iki sezondan birini yaşıyor.

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