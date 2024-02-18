Ivo Vieira: Güçlü bir takıma karşı istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık

Kaynak: AA
Ivo Vieira: Güçlü bir takıma karşı istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık
Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a karşı 2-0 mağlup oldu.

Portekizli teknik adam, Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada konuştu.

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"İlk yarıda iyi oynadık. Gol fırsatları yakaladık ama değerlendiremedik.'' diyen Ivo Vieira, ''İkinci yarıda Alpaslan'ın pozisyonu vardı. Trabzonspor golü buldu ve sonrasında oyunu domine eden taraf oldu. Güçlü bir takıma karşı istemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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