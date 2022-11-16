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Anne babasının bıçaklandığını öğrenince kurşun yağdırdı... Ataşehir’de polis memuru dehşet saçtı

İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre komşularıyla tartışan anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru etrafa ateş etmeye başladı. Olayda 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 02:26
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Anne babasının bıçaklandığını öğrenince kurşun yağdırdı... Ataşehir’de polis memuru dehşet saçtı

Anne babasının bıçaklandığını öğrenince kurşun yağdırdı... Ataşehir’de polis memuru dehşet saçtı
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde komşularıyla tartışan anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru etrafa kurşun yağdırdı.

DHA’nın aktardığına göre; olay, saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli istirahatli polis memuru, anne ve babasının yaşadığı eve ziyarete geldi.

Akşam saatlerinde polis memurunun anne ve babası park nedeniyle komşularıyla kavga etmeye başladı. Taraflardan biri polis memurunun anne ve babasını bıçakla yaraladı. Yaşananları öğrenen polis memuru, aşağı inip beylik tabancasıyla etrafa ateş etmeye başladı.

1'İ AĞIR 6 YARALI

Olayda polis memurunun erkek kardeşi ve babası dahil olmak üzere 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstirahatli polis memuru gözaltına alındı.

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