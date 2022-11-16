Çocuğu ölümden kurtardı. Ayın polisi seçildi

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun-Ordu karayolu Eğerceli Kavşağı'nda 1 Kasım'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevi ifade ederken, bir kadının yola doğru koşarak panik içinde "Yardım edin" diye feryat ettiğini duydu.

İLK YARDIM KURSUNDA ÖĞRENDİĞİ HEIMLICH MANEVRASINI UYGULADI

Ekipte görevli trafik polisi Yasin Yaylacı yolun kenarındaki park halindeki otomobilinin içindeki babasının kucağında epilepsi nöbeti geçirip nefes alamayan 15 yaşındaki Sümeyya N.A.'nın yardımına koştu. Polis memuru Yaylacı, araçtan dışarı çıkarttığı çocuğa daha önce gittiği ilk yardım kursunda öğrendiği "Heimlich manevrası"nı uygulayarak nefes almasını sağlayıp ölümden kurtardı.

Kendine gelen kız çocuğunu sağlık ekiplerine teslim eden polis memuru Yasin Yaylacı, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal tarafından Samsun'da ayın polisi seçildi.

Polis memuru Yasin Yaylacı'nın fotoğrafı Samsun Emniyet Müdürlüğü lobisinde bulunan ayın polisi panosuna asıldı. (İHA)