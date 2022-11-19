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Metruk ev operasyonları

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki metruk binalara yönelik operasyonlarda uyuşturucu kullanan 3, alkol kullanan 2 ve aranan 1 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 00:51
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri metruk binalara yönelik operasyon yaptı

Metruk ev operasyonları
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Sakarya’da polis ekipleri şehrin dört bir yanında bulunan metruk binalara şok baskınlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 polisin katılımıyla yapılan baskınlarda 3 uyuşturucu kullanan, 2 alkol kullanan ve 1 de aranan şahıs yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzurun sağlanabilmesi adına denetim, operasyon ve uygulamalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

150 POLİS KATILDI

Bu çerçevede harekete geçen ekipler şehrin dört bir yanında bulunan birçok metruk eve baskın düzenledi. Yaklaşık 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda; Adapazarı ilçesinde 3 uyuşturucu kullanan, 2 alkol kullanan ve 1 de aranan şahıs yakalandı. Öte yandan, baskınların yanı sıra bölgeden geçen araç ve şahıslarda arandı. (İHA)

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