Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Ekonomistler 250 ile 500 baz puan arasında faiz kararı bekliyor.

KAYNAK: AA
Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası perşembe günü kasım ayı politika faizini açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında perşembe günü toplanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35'e yükseltilmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentisi yüzde 40 olması, bu ay 250 baz puan, aralıkta da 250 baz puan artış bekleniyor.

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