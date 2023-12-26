Annesini öldüren çocuğa 38 yıl 6 ay hapis cezası. Azmettirici babaya müebbet

Geçen yıl mayıs ayında Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak’ta gerçekleşen olayda,15 yaşındaki İ.A., annesi Serap Bor’u pompalı tüfekle öldürdü. Olay sonrası müdahale etmeye çalışan 3 komşusunu da tüfekle yaraladı.

Yaşanan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu annesini öldüren İ.A. ve çocuğunu annesini öldürmesi için azmettiren babası Erkan A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan baba ve oğlu, adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞININ KÜÇÜK OLMASINDAN ÖTÜRÜ CEZA DÜŞÜRÜLDÜ

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşma bugün karara bağlandı. Katil 18 yaşından küçük olması nedeniyle dava kapalı bir ortamda gerçekleşti. 15 yaşındaki tutuklu sanık İ.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuklu yargılanan baba Erkan A. ile öldürülen Serap Bor’un avukatları ile yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu

“KIZIMIN KANI YERDE KALMADI”

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk İ.A.’yı ‘üstsoydan akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Sanık İ.A.’nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezası 15 yıla düşürüldü. İ.A., olayın yaşandığı gün anneannesi ve 3 komşusunu da tüfekle yaraladığı gerekçesiyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına da çarptırıldı. Sanık İ.A., işlediği suçlardan toplamda 38 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı. Baba Erkan A. ise oğlunu azmettirdiği için müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ERAP BOR'UN ANNESİNDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Erap Bor’un annesi Cennet Bor, dava sonrası basın mensuplarına konuştu. Olayın gazete ve haber sitelerinde geniş yer bulması sebebiyle gazetecilere ve televizyonculara teşekkür eden Bor, Çocuğunun mezarında rahat uyuyacağını ve mahkemenin katilleri serbest bırakacaklarından korktuğunu ancak böyle bir şey olmadığı için Allah’a şükrettiğini söyledi.

“BU OLAY UMARIM EMSAL OLUR”

Avukat Benian Dönder ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, kanunen verilecek en ağır cezanın verildiğini ve bu cinayetin tüm kadın cinayetlerine emsal olmasını dilediğini söyledi. Dönder, “Bugün yüreği yanan bir annenin içi soğudu. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, herkese teşekkür ediyorum. Emsal bir karar olacağı kanaatindeyiz, bu kararla inşallah başka canlar yanmayacak” dedi.