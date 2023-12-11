Annesini öldüren gençten akılalmaz savunma. İçerisine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım

İzmir'de annesi Fazile Ç.'yi sehpayla vurarak öldüren Barış Ç. (23), polisteki ifadesinde annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi.

KAYNAK: İHA
Annesini öldüren gençten akılalmaz savunma. İçerisine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım

İzmir’in Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki evde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, birden fazla suçtan kaydı olan, uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Barış Ç., annesi Fazile Ç.'ye sehpa ile saldırdı. Başına sehpa ile defalarca vurulan Fazile Ç., kanlar içerisinde yerde kaldı.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP BABASININ YANINA GİTTİ

Barış Ç., olayın ardından bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası Hasan Ç.'nin (45) yanına gidip, annesini öldürdüğünü söyledi. Oğlu ile eve dönen Hasan Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

“ANNEMİN İÇİNE GİREN CİNİ SEHPA İLE BAŞINA VURARAK ÇIKARTTIM”

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fazile Ç.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Gözaltına alınan Barış Ç., ifadesinde, annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi. Barış Ç.'nin 6 ay önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alındığı, o dönemde polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

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KIZINI YANGINDA KAYBETMİŞ

Öte yandan Fazile Ç.'nin 10 yıl önce çalıştığı bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 çocuğundan en büyüğü olan kızının öldüğü belirtildi. Kızının yanmış cesedini kucağına alarak gözyaşı döken Fazile Ç.'nin o günden bu yana da psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Fazile Ç.'nin, oğlu Barış Ç. ile sürekli tartışma yaşadığı da öne sürüldü.

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TUTUKLANDI

İzmir'de annesi Fazile Çavdar’ı (43) öldüren Barış Çavdar (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Barış Çavdar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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