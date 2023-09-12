Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısı açıklandı. Ordu 61. sırada yer aldı

ALİ YAZAN YENİÇAĞ/ ORDU

Mülteciler Derneği Temmuz ayı verilerine göre, Türkiye’de toplam 3 milyon 329 bin Suriyeli kayıt altına alındı.

Öte yandan bu verilerin 531 bin 673’ünün İstanbul’da kayıtlı olduğu belirlendi.

Yayınlanan rapora göre, Türkiye’de 1 milyon 751 bin 551’i erkek, 1 milyon 577 bin 965’i kadın olmak üzere toplam 3 milyon 329 bin Suriyeli kayıt altına alındı.

15-24 yaş aralığındakilerin oluşturduğu genç nüfusun sayısı 631 bin 211. 10 yaşının altında ise 997 bin 727 Suriyeli yaşıyor.

ORDU 61. SIRADA BULUNUYOR

Ordu ilinde de Suriyeli mültecilerin sayısı oldukça dikkat çekici. 1051 Suriyeli mülteci, Ordu’da barınmaya çalışıyor. Ordu, göç olaylarından etkilenen iller arasında yer aldı.

İllere göre Suriyeli sayısı:

Adana: 239 bin 766, Adıyaman: 21 bin 543, Afyonkarahisar: 11 bin 030, Ağrı: 1.170 Amasya: 1.277, Ankara: 90 bin 972, Antalya: 4 bin 775, Artvin: 62, Aydın: 8 bin 414 Balıkesir: 4 bin, 428 Bilecik: 665, Bingöl: 1.218, Bitlis 1.048, Bolu: 4 bin 056, Burdur: 8 bin 820, Bursa: 173 bin 706, Çanakkale: 4 bin 243, Çankırı: 674, Çorum: 3 bin 059, Denizli: 13 bin 489, Diyarbakır: 21 bin 805, Edirne: 623, Elazığ: 12 bin 103, Erzincan: 136, Erzurum:944, Eskişehir: 6 bin 076, Gaziantep: 436 bin 757, Giresun: 299, Gümüşhane: 112, Hakkari: 46, Hatay: 306 bin 924, Isparta: 7 bin 491, Mersin: 235 bin 639, İstanbul: 531 bin 673, İzmir: 135 bin 687, Kars: 156, Kastamonu: 1.863, Kayseri: 81 bin 610, Kırklareli: 1.019, Kırşehir: 1.672, Kocaeli: 52 bin 895, Konya: 119 bin 069, Kütahya: 1.557, Malatya: 31 bin 433, Manisa: 12 bin 879, Kahramanmaraş: 90 bin 458, Mardin: 84 bin 876, Muğla: 10 bin 384, Muş: 1.555, Nevşehir: 12 bin 876, Niğde: 6 bin 471, Ordu: 1.051, Rize: 1.277, Sakarya: 15 bin 126, Samsun: 9 bin 040, Siirt: 4 bin 074, Sinop:196, Sivas: 3 bin 294, Tekirdağ: 12 bin 034, Tokat: 1.163, Trabzon: 3 bin 283, Tunceli: 47, Şanlıurfa: 325 bin 333, Uşak: 2 bin 890, Van: 1.616, Yozgat: 5 bin 199, Zonguldak: 661, Aksaray: 3 bin 874, Bayburt: 53, Karaman: 823, Kırıkkale: 1.701, Batman: 12 bin 256, Şırnak: 2 bin 108, Bartın: 429, Ardahan: 107, Iğdır: 63, Yalova: 3 bin 497, Karabük: 1.453, Kilis: 75 bin 537, Osmaniye: 37 bin 881, Düzce: 1.405