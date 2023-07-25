Antalya Kemer'de orman yangını

Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangının geniş alana yayılmaması için çaba harcıyor. Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi Değirmendere mevkiinde saat 21.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbarla birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarla birlikte yayılma tehdidi oluşturan yangını kontrol altına almak için jandarma ekipleri, komandolar ve çok sayıda gönüllü de çalışmalara destek veriyor. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ederken, rüzgarla birlikte yayılma tehdidi gösteren alevleri kontrol altına almak için jandarma ekipleri, komandolar ve çok sayıda gönüllü de çalışmalara destek veriyor.

VALİ YAZICI: YANGIN 3,5 KİLOMETRE YAYILDI MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangının batıya doğru 3,5 kilometre yayıldığını belirterek, "10 haneyi tedbir amaçlı tahliye diyoruz. Kemer Devlet Hastanesi’nde 15 hastadan 13’ü evine gitti, 2 hastamız diğer hastanelere nakledildi" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, saat 21.08 itibarıyla Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Değirmendere mezarlık mevkiinde yangının başladığını bildirdi.

Yangına şu ana kadar 22 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 müdahale aracı ve 15 itfaiye ile müdahale edildiğinin altını çizen Vali Yazıcı, “13 iş makinesi hazırda müdahale ediyor. 22 iş makinesi yolda geliyor. 200 personel yangına müdahalede bulunuyor.

Yangın yaklaşık 3,5 kilometre batı istikametinde ilerledi. 20 kilometre hızla esen rüzgarımız var. O yangının batının ilerlemesine neden oluyor. Herhangi bir konut, iş yeri veya canlıya zarar gelmedi.

Yangının geçtiği bölge sık orman olduğu için yangının içine giremiyoruz. Bulunduğumuz mevkide dozerler çalışıyor. Yangının Kuzdere Mahallesi'ne ilerlemesi için ekipler çalışıyor.

Yapacağımız çalışmayla yangının yolunu değiştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

"10 EV VE DEVLET HASTANESİNDEKİ HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ"

Çevre 10 ilden de arazöz, itfaiye ve tankerlerin yola çıktığını dile getiren Yazıcı, “Çevre illerden 20 iş makinesi de yolda. Sıkıntımız orman içine giremiyoruz. Yakından müdahale etmekte zorlanıyoruz. Birkaç saat içinde iş makinesi ve arazöz sayımız 3 katına çıkacak.

Sabah 05.30 itibarıyla elimizdeki hazırlanan 6 helikopter ve 4 uçağımız kalkacak. Çevre illerden de de destek gelecek ama ilk sabah bizim hava araçlarımız havadan müdahaleye başlayacak. Her yer teyakkuza geçti. Şu anda bölgemizde 10 haneyi tedbir amaçlı tahliye diyoruz.

Kemer Devlet Hastanesi’nde 15 hastadan 13’ü evine gitti, 2 hastamız diğer hastanelere nakledildi. 6 kişi dumandan etkilendi. Kemer Devlet Hastanemiz hizmet vermeye devam ediyor." dedi.