Kazada araçta sıkışan çiftin yardımına itfaiye koştu

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı’nda meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneden evine gitmek üzere yola çıkan İbrahim Çot'un (60) yönetimindeki 07 AAU 08 plakalı otomobil ile Mesut Ateş'in (52) kullandığı 07 B 1985 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İbrahim Çot ile eşi Ayşe Çot (55) otomobilde sıkışırken, diğer sürücü Mesut Ateş de baş ve yüzünden yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi, sıkışan çifti kısa sürede araçtan çıkardı. İtfaiye Müdürü Hidayet Yıldırım, sedye ile ambulansa alınmak için bekleyen Ayşe Çot'un üzerine, montunu çıkartıp örttü. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Kaynak: DHA)