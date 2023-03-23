23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kazada araçta sıkışan çiftin yardımına itfaiye koştu

Kazada araçta sıkışan çiftin yardımına itfaiye koştu

Antalya’da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan Ayşe ve İbrahim Çot çifti, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. İtfaiye Müdürü Hidayet Yıldırım, ambulansa alınacağı sırada sedyede bekletilen Ayşe Çot'un üzerine, montunu çıkartıp örttü.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 13:41
Takip Et

Antalya Kepez’de kazada araçta sıkışan Ayşe ve İbrahim Çot’u itfaiye kurtardı

Kazada araçta sıkışan çiftin yardımına itfaiye koştu
+
Aa
-

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı’nda meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneden evine gitmek üzere yola çıkan İbrahim Çot'un (60) yönetimindeki 07 AAU 08 plakalı otomobil ile Mesut Ateş'in (52) kullandığı 07 B 1985 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İbrahim Çot ile eşi Ayşe Çot (55) otomobilde sıkışırken, diğer sürücü Mesut Ateş de baş ve yüzünden yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi, sıkışan çifti kısa sürede araçtan çıkardı. İtfaiye Müdürü Hidayet Yıldırım, sedye ile ambulansa alınmak için bekleyen Ayşe Çot'un üzerine, montunu çıkartıp örttü. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
2
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
3
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
4
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
5
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
6
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
7
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.