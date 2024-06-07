Antalya'da klimasız otobüslere ceza: Arızalı araçlar sefer dışı bırakıldı

Antalya'da yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında yolcuların daha konforlu seyahat etmelerini sağlamak amacıyla önemli bir uygulama başlatıldı. Kliması kapalı olan otobüslere ceza kesilirken, kliması arızalı olan araçlar tamir edilene kadar sefer dışı bırakıldı. Bu karar, hem yolcu memnuniyetini artırmak hem de toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ve toplu taşıma araçlarının standartlara uygun şekilde hizmet vermesi için gereken tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.