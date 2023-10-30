Antalya'da saat 19.23'te 1923 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü selamladı

Antalya'da Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarına binlerce kişi katıldı. Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda ellerinde bayraklarla büyük coşku yaşayan kalabalık, 1923 zeybeğin gösterisiyle Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

KAYNAK: İHA
Antalya'da saat 19.23'te 1923 kişi zeybek oynayarak Atatürk'ü selamladı

Bayraklarla ve ışıklarla donatılan ilçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, sabah saatlerinde Cumhuriyet’in 100. Yılı Motosiklet Korteji ile başladı.

Korteje Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen start verdi. Konyaaltı Belediyesi’nin 100. yıla özel bayraklarla, pankartlarla süslediği gezici otobüs de tüm ilçeyi sokak sokak gezerek Cumhuriyet coşkusunu halka yaşattı.

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Belediye binası önünde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler deniz üzerinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Gösteride helikopterden açılan Türk bayrağı büyük alkış aldı.

Ardından Şef Elvan Akçalı yönetiminde sahne alan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası’na bağlı Çoksesli Çocuk Korosu söylediği marşlar ve şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşattı.

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1923 ZEYBEK ATA'YI SELAMLADI

Saatler 19.23’ü gösterdiğinde belediye binası önünü dolduran ve günlerdir Konyaaltı Halk Oyunları ekibi eğitimcisi Mehmet Bağcı’dan ders alan 1923 gönüllü, aynı anda Atamızın en çok sevdiği oyun olan zeybek oynadılar.

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Zeybekleri büyük bir gururla izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Sizler burada Atamıza saygıyı, Cumhuriyetimize sevgiyi göstermek için gönüllü olmuş, kimisi doktor, kimisi işçi, kimisi erkek, kimisi kadın, kimisi çocuk, kimisi engelli 1923 Cumhuriyet sevdalısısınız. İyi ki varsınız. O kadar güzel bir iş çıkarttınız ki sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

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Zeybeklerin ardından sahneye sevilen sanatçı Leman Sam çıktı. “İlla İlla”, “Rüzgâr”, “Daha Gidecek Çok Yolumuz Var”, “Gönül” gibi sevilen parçalarını ve “İzmir Marşı”nı Cumhuriyet sevdalıları için söyleyen Leman Sam, “Cumhuriyete layık olanların, onun kıymetini bilenlerin bayramı kutlu olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. Bugün Antalya’da gerçekten çok görmek istediğim bir kutlama var” dedi.

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