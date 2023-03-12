Traktör bisikletliye çarptı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Antalya Gazipaşa'da traktörün bisiklete çarpmasıyla meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü Bekir K. yaralandı.

Olay, saat 11.45 sıralarında Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Koru Sahili’nden Uğur Mumcu Caddesi istikametine bisikletiyle seyir halinde olan Bekir K., tali yoldan Fidanlık Caddesi’ne çıkan Sevda Ö. idaresindeki 07 UJ 267 plakalı traktör çarptı. Bisiklet traktörün römorkunun altında kalırken, bisiklet sürücüsü Bekir K. hafif yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Bekir K., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.