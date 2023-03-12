12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Traktör bisikletliye çarptı: 1 yaralı

Antalya'da bir traktör, bisikletiyle seyir halinde olan sürücüye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. 

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 16:27
Takip Et

Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı

Traktör bisikletliye çarptı: 1 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Antalya Gazipaşa'da traktörün bisiklete çarpmasıyla meydana gelen kazada, bisiklet sürücüsü Bekir K. yaralandı.

Olay, saat 11.45 sıralarında Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerinde meydana geldi.

Koru Sahili’nden Uğur Mumcu Caddesi istikametine bisikletiyle seyir halinde olan Bekir K., tali yoldan Fidanlık Caddesi’ne çıkan Sevda Ö. idaresindeki 07 UJ 267 plakalı traktör çarptı. Bisiklet traktörün römorkunun altında kalırken, bisiklet sürücüsü Bekir K. hafif yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Bekir K., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
2
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
3
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
4
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
5
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
6
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
7
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Korkulacak Marmara depremi / Dr. Ferruh DEMİRMEN
﻿Korkulacak Marmara depremi / Dr. Ferruh DEMİRMEN
﻿Korkulacak Marmara depremi / Dr. Ferruh DEMİRMEN
﻿Ersun Yanal'dan flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan flaş açıklama
﻿Ankara Valiliği'nden 'sel' ve 'su baskını' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'sel' ve 'su baskını' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'sel' ve 'su baskını' uyarısı
﻿Osmaniyeliler göçmen leyleklere sahip çıktı: Minareyi yıkmayın
﻿Osmaniyeliler göçmen leyleklere sahip çıktı: Minareyi yıkmayın
﻿Osmaniyeliler göçmen leyleklere sahip çıktı: Minareyi yıkmayın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.