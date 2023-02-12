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Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’da seyir halinde olan motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 17:51
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Antalya’da trafik kazası: 2 ağır yaralı

Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gazi Mahallesi, Fahri Leylek Caddesi üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden Merkez Sağlık Ocağı yönüne seyreden Görkem B. idaresindeki 07 ANP 272 plakalı motosiklet, Zeytinlik Caddesi’nden Rahmi Ataöv caddesi istikametine seyir halinde Suat Ç.’nin kullandığı 07 AUU 127 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Görkem B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Talha K. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, aynı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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