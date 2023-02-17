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Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da seyir halinde olan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:58
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Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa D-400 Karayolu Macar Kavşağı’nda meydana geldi.

Anamur istikametinden Gazipaşa’ya seyir halinde olan Yusuf Ö. (20) idaresindeki 66 ACE 765 plakalı motosiklet ile Tefik A. idaresindeki 07 UA 303 plakalı otomobil çarpıştı. Kural ihlalinden kaynaklandığı iddia edilen kazada, motosiklet sürücüsü Yusuf Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Zübeyde A. (39) yaralandı. 

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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