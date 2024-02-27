Antalyaspor Başkanı Galatasaray maçı sonrası küplere bindi: Federasyon da rezil hakemler de

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray ile oynadıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Boztepe, "Bize söylemişlerdi. Bizim katledileceğimizi söylemişlerdi. Galatasaray bizi çok güzel misafir etti. Onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden ama bugün gördüğümüz muamele Türk futbolunun ayıbıdır" dedi.

Boztepe şu ifadeleri kullandı:

"Lanet olsun artık. Muhteşem oynayan bir takımın hakkı böyle güzel yenilemez. Türk futbolunun geldiği yere bakalım. Bu kadar rezillik olmaz. Penaltı, penaltı değil. Gol de ofsayt.

Biz bugün 8 gol atsak, hakem 9. golü attıracaktı. Bu kadar çirkin futbol ve talihsizlik olmaz. Biz, artık kimsenin oyununun parçası olmak istemiyoruz. Lanet gelsin artık. Federasyon da istifa etsin. Şu işi doğru üretecek, hak yemeyecek kişiler gelsin.

Ben buradan bütün başkanlarıma sesleniyorum. Kendi aleyhlerine karar verilince ortalığı yaygaraya veren ama kendi lehlerine karar verilince kimsenin hakkını savunmayan başkanlara sesleniyorum. Gelin bugün bizim hakkımızı arayın.

Yediğimiz kartlara bakın. Galatasaray bir kart görmedi. Satın mı alınıyorlar? Bu kadar kirli bir futbol olmaz. Fenerbahçe'nin rövanşını aldı hakem. İki takım şampiyonluk yarışına girecek diye Anadolu takımları burada kepaze edilecek. Yanımızdaki Galatasaray taraftarları penaltı olmadığını söyledi. Bu işin suçlusu kimse istifa etsin. Şu işi düzgün yapacak kişiler gelsin. Kim bunlar ya? Sabah çok talihsiz açıklamalar yaptım ama şu anda daha da beterini yaptım.

Federasyon da rezil, hakemlerde rezil. Bunlardan hiç bir şey olmaz. Federasyon, istifasını versin. Bu işi düzgün yapacak birileri gelsin. Bugün bizi katlettiler. Sonraki haftalar da diğer takımları katledecekler. Bundan önceki haftalarda İstanbulspor ve Samsunspor maçlarında da katledildik. Antalyaspor'u mu hedef aldınız arkadaşlar? Yazık günah, başka bir şey söylemiyorum."