Golün ardından hakem kanlar içinde yerde kaldı. Böyle skandal görülmedi

La Liga'nın 26. haftasında Real Betis, kendi evinde Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Maçın 13. dakikasında Real Betis'ten Avila, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Ancak bu golden sonra herkesi şaşırtan bir durum oldu.

37 yaşındaki kadın yan hakem Guadalupe Porras Ayuso, saha kenarına kurulan bir kameranın çarpmasıyla yere yığıldı.

Başına aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Ayuso, saha içinde ilk yardım alırken, sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

Ayuso'nun yerine dördüncü hakem Nestor Holgueras Castellanos devam etti.

Guadalupe Porras Ayuso, bu sezon Fenerbahçe'nin Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Razgrad'ı 3-1 yendiği maçta da yan hakem olarak görev yapmıştı.

Maçın hakemi Guillermo Cuadra ise Ayuso'ya destek verdi.

MAÇ 3-1 BİTTİ

Maçın geri kalanında ise Real Betis, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti. Real Betis, 38. dakikada Yuri'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı.

40. dakikada Athletic Bilbao'dan Nico Williams, iki dakika içinde iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 45+7. dakikada Guruzeta, Athletic Bilbao adına skoru 2-1 yaptı.

Ancak 67. dakikada Real Betis'ten Cardoso, skoru belirleyen golü attı: 3-1.